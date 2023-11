ThyssenKrupp-Aktie: Es geht aufwärts!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ThyssenKrupp hat in den ersten Minuten des laufenden Handels einen kräftigen Aufschlag geschafft. Der Titel hat immerhin 2,4 % aufgesattelt. Das ist insofern stark, als ThyssenKrupp ohnehin in die Richtung von 7 Euro klettern sollte, so die Chartanalysten, die technischen Analysten und im Kern auch die sonstigen Beobachter. Die allerdings sind, so weit sie zu den Analysten rechnen, die bei Marketscreener zusammengefasst werden, noch deutlich zuversichtlicher.

ThyssenKrupp: Die Aussichten!

Die Aussichten für das Unternehmen werden im Chartbild aktuell besser. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Titel nach unten durch Unterstützungen vergleichsweise gut abgesichert zu sein scheint.

Das führt dazu, dass die Aktie sich den Hürden nach oben widmen kann. Die sind bei 7 und bei 7,50 Euro vergleichsweise hartnäckig gewesen. Aus...