ThyssenKrupp-Aktie: Endlich!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Schafft es die Aktie der ThyssenKrupp nun “endlich”, wieder einen Durchmarsch nach oben zu initiieren? Die Aktie konnte am Donnerstag den Wochenendspurt mit einem erfreulichen Ergebnis einleiten. Es ging um 1,5 % aufwärts. Damit ist der Titel derzeit zwar noch nicht über die Marke von 7 Euro gekommen. Dennoch: Die Notierungen sind immerhin nicht in das von einigen Beobachtern erwartete oder befürchtete Loch gefallen.

ThyssenKrupp: Was ist mit dem Stahl?

Die große Frage richtet sich danach, was mit dem Stahl ist – das Unternehmen möchte seine Stahlsparte an einen Milliardär verkaufen., Diese Nachricht prägte kürzlich noch die Nachrichten. Mittlerweile ist davon nur noch wenig zu lesen – an den Verkaufsabsichten ist jedoch kaum zu zweifeln.

Die Aktie der ThyssenKrupp bleibt dennoch aus der Sicht von Analysten derzeit – also...