ThyssenKrupp-Aktie: Endlich!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

In Sachen ThyssenKrupp scheinen die Börsen nun wieder etwas aufzuwachen, so die Einschätzung von Beobachtern. Der Titel konnte am Dienstag einen Aufschlag von annähernd 2 % verbuchen. Die Aktie soll es “verdient” haben, so die Meinung von Analysten, die sich jüngst mit ThyssenKrupp beschäftigt haben. Ein Punkt für den Titel kann derzeit die Diskussion um den Verkauf der Stahlsparte sein.

ThyssenKrupp: Die neue Schätzung

Die Schätzungen sind noch etwas vage, denn eine Bank kam auf einen Wert von 16 Euro. Die Aktie notiert noch bei weniger als 7 Euro. Die Rechnung der Bank ist in den Medien indes breit gestreut worden.

Interessant ist in diesem Zusammenhang wahrscheinlich, was die breite Mehrheit der Analysten über die Aktie von ThyssenKrupp denkt. Der Titel hat derzeit ein durchschnittliches Kursziel, so die Angaben auf...