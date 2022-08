ThyssenKrupp-Aktie: Die Bullen verlässt schon wieder der Mut!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Finanztrends Video zu thyssenkrupp



mehr >

Nach einem frustrierenden Wochenbeginn mit Abschlägen von fast sechs Prozent zeigen die Bullen am Dienstag eine kleine Reaktion und führen die ThyssenKrupp-Aktie um 2,29 Prozent hinauf. Hierdurch werden die Verluste vom Montag aber nur zu einem kleinen Teil kompensiert. Der MDAX-Titel handelt bereits seit Mitte November in einem Abwärtstrend und hat allein in diesem Jahr 43,5 Prozent an Wert verloren.… Hier weiterlesen