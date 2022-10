ThyssenKrupp-Aktie: Die Bären haben die deutlich besseren Karten!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Finanztrends Video zu thyssenkrupp



mehr >

In der ersten Septemberhälfte gelangen der ThyssenKrupp-Aktie eine kleinere Erholungsbewegung und der Anstieg bis auf 6,460 Euro. Bezeichnend war, dass die Bewegung kurz vor Erreichen des 38,2 %-Fibonacci-Retracements des Juni-Abschwungs zum Erliegen kam. Auf diesem Niveau enden typischerweise Gegenbewegungen, ehe die Aktie wieder in Trendrichtung läuft. Bei ThyssenKrupp kam es in der zweiten Septemberhälfte zum nächsten Abschwung. Dabei gab es… Hier weiterlesen