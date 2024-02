ThyssenKrupp-Aktie -9%: Endlich Kaufkurse?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Mit einem Minus von 9% hält die ThyssenKrupp-Aktie am Mittwochvormittag die rote Laterne im Nebenwerteindex MDAX fest in der Hand. Durch den hohen Kursverlust stürzt das Papier des Stahl- und Technologiekonzerns auf ein neues 12-Monatstief. Was steckt hinter der miesen Börsenperformance zur Wochenmitte?