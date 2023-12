Thurgauer Kantonalbank Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Thurgauer Kantonalbank liegt bei 75, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird. Daher wird dies als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 54 für die Thurgauer Kantonalbank, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Thurgauer Kantonalbank daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht bedeutend verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Fundamentaldaten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Thurgauer Kantonalbank derzeit bei 3, was bedeutet, dass die Börse 3,15 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 69 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt, weshalb die Aktie als unterbewertet und "Gut" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich erzielte die Thurgauer Kantonalbank in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,17 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 6,74 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -1,57 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite der Thurgauer Kantonalbank um 2,56 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.