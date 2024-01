Thurgauer Kantonalbank Aktie: Ruhe bewahren!

Die Thurgauer Kantonalbank notiert derzeit mit einem Kurs von 119,5 CHF, was einem Rückgang von -1,51 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -1,43 Prozent, was zu einer ebenfalls neutralen Einstufung auf dieser Basis führt. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Bezüglich der fundamentalen Kennzahlen zeigt sich, dass die Thurgauer Kantonalbank derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,15 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einem Abstand von 70 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Handelsbanken" von 10. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird herangezogen, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Die Thurgauer Kantonalbank erhält auf Basis des 7-Tage-RSI ein "Neutral"-Rating, da dieser derzeit bei 50 Punkten liegt, was auf eine neutrale Marktlage hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt diese Einschätzung mit einem Wert von 59,26, der ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Thurgauer Kantonalbank in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,17 Prozent erzielt hat. Dies stellt jedoch eine Underperformance von -2,01 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche dar, die im Durchschnitt um 7,18 Prozent gestiegen sind. Im Sektorvergleich lag die Rendite der Bank zudem um 4,76 Prozent unter dem Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.