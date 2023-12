Thurgauer Kantonalbank Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Diskussionen über die Thurgauer Kantonalbank in den sozialen Medien haben in den letzten beiden Wochen deutlich zugenommen, wobei die überwiegende Mehrheit der Meinungen positiv war. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist, basierend auf der Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten, verzeichnete die Thurgauer Kantonalbank eine Rendite von 6,92 Prozent. Im Branchenvergleich der "Handelsbanken"-Branche zeigt sich jedoch eine Underperformance von -0,77 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite ebenfalls unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser vergleichbaren Renditen wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Thurgauer Kantonalbank mit 123 CHF um +1,54 Prozent vom GD200 (121,14 CHF) entfernt ist, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 122,24 CHF, was wiederum ein "Neutral"-Signal aufgrund des +0,62 Prozent Abstands bedeutet. Zusammenfassend wird der Aktienkurs basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Thurgauer Kantonalbank liegt bei 42,86, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls in einem Bereich, der als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine positive Einschätzung der Thurgauer Kantonalbank wider, während die Performance der Aktie sowohl in der Branchen- als auch in der Sektorvergleich als "Neutral" eingestuft wird. Die technische Analyse zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Signal, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung der Aktie führt.