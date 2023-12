Thurgauer Kantonalbank Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Thurgauer Kantonalbank hat in den letzten Tagen eine neutrale Bewertung erhalten, basierend auf verschiedenen Analysemethoden. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 121,23 CHF, während der aktuelle Aktienkurs 119,5 CHF beträgt. Dies führt zu einer Bewertung "Neutral" aufgrund des -1,43-prozentigen Abstands zum GD200 und einem Abstand von -1,56 Prozent zum GD50.

In fundamentalen Analysen ist das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Bank derzeit bei 3,15, was 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) der Thurgauer Kantonalbank-Aktie weist einen Wert von 71 auf, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem 25-Tage-RSI ergibt jedoch eine "Neutral"-Einstufung.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht eine neutrale Stimmung bezüglich der Thurgauer Kantonalbank. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Thurgauer Kantonalbank somit eine neutrale Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.