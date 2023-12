Thurgauer Kantonalbank Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index, kurz RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Mit einem RSI von 75 wird die Thurgauer Kantonalbank als überkauft betrachtet, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite der Thurgauer Kantonalbank liegt bei 2,53 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,04 Prozent liegt. Daraus ergibt sich eine Differenz von -2,51 Prozent zur "Handelsbanken"-Branche und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Thurgauer Kantonalbank besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten Tagen waren die Themen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität in den letzten Wochen ergibt ein "Neutral"-Rating für das Anleger-Sentiment und Buzz. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und die Diskussionsintensität war im letzten Monat im Vergleich zum üblichen Niveau nicht signifikant höher oder niedriger.

Aufgrund dieser verschiedenen Bewertungen erhält die Thurgauer Kantonalbank-Aktie insgesamt eine eher negative Bewertung.