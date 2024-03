Thungela Resources Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er misst das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert der Thungela-Aktie bei 6,27, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Erweitert man den Zeitraum auf 25 Tage (RSI25), so ergibt sich ein Wert von 58, was als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI die Einstufung "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Thungela-Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Thungela derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 611,15 GBP, während der Aktienkurs bei 465,5 GBP liegt, was einer Abweichung von -23,83 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 522,4 GBP zeigt eine Abweichung von -10,89 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger zunehmend schlechter wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Thungela-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.