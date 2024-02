Thungela Resources Aktie: Was soll das denn werden?

In den sozialen Medien gibt es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild von Thungela. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen, weshalb Thungela auf dieser Ebene ebenfalls eine neutrale Bewertung erhält.

Die Stimmung gegenüber der Thungela-Aktie auf sozialen Plattformen war überwiegend positiv. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Thungela-Aktie am letzten Handelstag bei 470,3 GBP lag, was einem Unterschied von -24,65 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 624,15 GBP entspricht. Dies führt zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 563,83 GBP unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -16,59 Prozent entspricht. Daher erhält die Thungela-Aktie auch in dieser kurzfristigeren Betrachtung eine negative Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Thungela-Aktie liegt bei 77,6, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 79, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie eine negative Bewertung vergeben.

Aufgrund dieser Faktoren erhält die Thungela-Aktie insgesamt eine neutrale bis negative Bewertung in Bezug auf Stimmung, Kommunikationsfrequenz, technische Analyse und den Relative Strength Index.