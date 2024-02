Thungela Resources Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die Thungela-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 619,19 GBP für den Schlusskurs erreicht. Der letzte Schlusskurs lag bei 423,5 GBP, was einem Unterschied von -31,6 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 551,29 GBP zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-23,18 Prozent) eine negative Tendenz und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Thungela-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator. Zuletzt stand die Aktie von Thungela im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Thungela. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Thungela in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine negative Tendenz, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Thungela unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Thungela zeigt einen Wert von 94,45 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einen Wert von 79 für 25 Tage. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Schlecht" für die Thungela-Aktie führt.