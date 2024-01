Thungela Resources Aktie: Knallt es bald?

Die Thungela-Aktie wird derzeit mit einem "Schlecht"-Rating bewertet, basierend auf verschiedenen technischen Indikatoren. Die 200-Tage-Linie liegt bei 670,18 GBP, was einem Abstand von -9,19 Prozent vom aktuellen Aktienkurs von 608,6 GBP entspricht. Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 651,71 GBP, was einer Differenz von -6,61 Prozent entspricht. Beide Werte führen zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Thungela zeigt eine Ausprägung von 75,11, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Für den RSI25 beläuft sich der Wert auf 51,06, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung für Thungela in den sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den Diskussionen der letzten Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Die Diskussionsintensität ist unterdurchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung ist negativ.

Insgesamt ergibt sich also aus den technischen Indikatoren, dem Anleger-Sentiment und dem Buzz im Internet eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Thungela-Aktie.