Thunderstruck Aktie: Das liegt auf Eis

Die technische Analyse von Thunderstruck-Aktien zeigt gemischte Signale. Bei der Betrachtung der Trendfolgeindikatoren, insbesondere des gleitenden Durchschnitts von 50 und 200 Tagen, ergibt sich eine gemischte Bewertung. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,1 CAD, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 0,055 CAD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 0,05 CAD, was über dem Schlusskurs liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Thunderstruck daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI-Wert von 50 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 28 deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für den RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 3,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Dividendenrendite wird durch das Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs berechnet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Thunderstruck zeigen ebenfalls negative Anzeichen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Obwohl keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt wurden, erhält Thunderstruck eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für Thunderstruck-Aktien auf Basis der technischen Analyse und des Sentiments, wobei sowohl positive als auch negative Signale zu berücksichtigen sind.