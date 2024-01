Thunderstruck Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Dividendenrendite für Thunderstruck beträgt aktuell 0 Prozent, was leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen von Analysten eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik. In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Thunderstruck-Aktie als "Schlecht" bewertet, da er mit 0,04 CAD 69,23 Prozent unter dem GD200 (0,13 CAD) liegt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 0,06 CAD auf eine negative Entwicklung hin, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt. In Bezug auf Sentiment und Buzz wird die Aktie von Thunderstruck als insgesamt "Gut" bewertet. Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten erhöht und die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung. Abschließend wird der Relative Strength Index (RSI) für Thunderstruck bewertet. Sowohl der 7-Tage-RSI (66,67 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (57,89 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Thunderstruck somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

