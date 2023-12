Thunderstruck Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Aktie von Thunderstruck weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Verglichen mit anderen Unternehmen der Branche "Metalle und Bergbau" wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Thunderstruck-Aktie derzeit mit einem Wert von 60 als neutral eingestuft wird. Selbst bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 54, was ebenfalls als neutral gilt. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Thunderstruck wider. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Thunderstruck in den sozialen Medien verzeichnet, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Allerdings wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.