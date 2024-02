Thunderstruck Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Thunderstruck-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 50, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Im Vergleich zum 25-Tage-RSI, der einen Wert von 0 aufweist, wird die Aktie auf dieser Basis als überverkauft eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Thunderstruck.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass über Thunderstruck in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation stärker war. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien haben sich für Thunderstruck in den vergangenen Wochen deutlich verbessert. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Thunderstruck mit 0 Prozent 3,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Investments in der Branche "Metalle und Bergbau" eher unrentabel ist und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.