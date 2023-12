Thundersoft Software Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Dividende von Thunder Software weist derzeit eine Rendite von 0,49 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,6 Prozent liegt. Aufgrund dieses Wertes wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigen Diskussionen in sozialen Medien gemischte Signale. Während in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, dominierten in den letzten Tagen eher negative Themen. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" bewertet.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen des Sektors "Informationstechnologie" ergibt sich eine Unterperformance von 39,37 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 12,45 Prozent. Auch im Vergleich zur Branche "Software" liegt die Rendite von Thunder Software um 45,86 Prozent unter dem Durchschnitt. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich des Relative Strength-Index wird Thunder Software mit einem Wert von 63,82 als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der die Kurse über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt mit einem Wert von 60,02 eine "Neutral"-Einschätzung. Basierend auf diesen Werten wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" beurteilt.