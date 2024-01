Thundersoft Software Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken hauptsächlich negativ. An fünf Tagen dominierten jedoch positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Thunder Software. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und fasst das Anleger-Sentiment dementsprechend als "Neutral" zusammen.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat die Aktie von Thunder Software im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,87 Prozent erzielt, was 39,02 Prozent unter dem Durchschnitt (14,15 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 17,14 Prozent, wobei Thunder Software derzeit um 42,01 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite beträgt 0,44 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,62 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Thunder Software eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Thunder Software liegt bei 47, was im Vergleich mit Werten aus der Branche "Software" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent) liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, wird Thunder Software weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.