Thundersoft Software Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Dividendenrendite von Thunder Software beträgt derzeit 0,49 Prozent und liegt nur leicht über dem Durchschnitt von 0,24 Prozent. Infolgedessen erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten. Im Vergleich zur "Software"-Branche hat Thunder Software in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,93 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -44,86 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite mit 12,49 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Thunder Software beträgt derzeit 51, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Einschätzung aus fundamentalen Gesichtspunkten.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine besonders positive Anleger-Stimmung in Bezug auf Thunder Software. Die überwiegend positiven Themen in den Diskussionen der letzten Wochen führen zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Mit diesen Bewertungen und Einschätzungen ergibt sich insgesamt eine neutrale bis positive Einschätzung für Thunder Software.