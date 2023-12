Thunderful AB Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI-Wert für Thunderful liegt bei 25,11, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 53,9, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Gut".

Bei der Bewertung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analyse von Thunderful auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer hauptsächlich neutrale Themen diskutierten. Daher wird die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Thunderful. Da keine auffälligen Tendenzen hin zu besonders positiven oder negativen Themen festgestellt wurden, wird das Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Thunderful von 5,25 SEK eine Entfernung von -55,99 Prozent vom GD200 (11,93 SEK) auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 5,59 SEK, was zu einem Abstand von -6,08 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für den Kurs der Thunderful-Aktie, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

