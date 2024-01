Thunderful AB Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Thunderful zeigt eine Bewertung von 39,58, was auf eine neutrale Situation hinweist, weder überkauft noch überverkauft. Dieser Wert wird durch die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen indiziert. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI von 57, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich ebenfalls als neutral. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergibt, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Somit wird die Einschätzung der Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse der Thunderful-Aktie zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als "Schlecht" bewertet wird. Der gleitende Durchschnitt beträgt 11,67 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 4,9 SEK liegt, was einer Abweichung von -58,01 Prozent entspricht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ebenfalls ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs (5,51 SEK) auch hier unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-11,07 Prozent Abweichung).

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien ergibt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung. Es zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Thunderful, und die Intensität der Diskussionen über die Aktie liegt im normalen Bereich. Somit wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Thunderful-Aktie in den Kategorien Relative Strength Index, Anleger-Stimmung, technische Analyse und Sentiment/Buzz.