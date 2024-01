Thunderful AB Aktie: Es gibt was neues!

Die Stimmung und der Buzz: Die Stimmung im Internet kann Aktienkurse beeinflussen. Abhängig von der Intensität der Diskussion, also der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien und der Frequenz und Tiefe der Stimmungsänderungen, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Thunderful wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was insgesamt zu einem neutralen Stimmungsbild führt.

Anleger: Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen im Allgemeinen neutral gegenüber Thunderful eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Reaktionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Thunderful daher eine neutrale Einschätzung.

Technische Analyse: Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Thunderful derzeit als "schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 11,93 SEK, während der Aktienkurs (5,25 SEK) um -55,99 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 5,59 SEK führt zu einer Einstufung als "schlecht".

Relative Stärke-Index: Der Relative Stärke-Index (RSI) zeigt eine Bewertung von "gut" für Thunderful mit einem Wert von 25,11. Der RSI25 beläuft sich auf 53,9, was zu einer Einstufung als "neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Bewertung als "gut".