Thunderful AB Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

In den letzten Wochen konnte bei Thunderful keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz hin zu positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Thunderful daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.

Die Aktienkurse können nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Eine Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde zur Aktie neutral waren. Zudem wurden in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen rund um Thunderful aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei wird die Entwicklung der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 91,17 Punkten, was darauf hinweist, dass die Thunderful-Aktie überkauft ist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 79,49 eine Überkauftheit an. Aus diesem Grund erhält Thunderful eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass die Thunderful-Aktie sich sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen deutlich unter dem letzten Schlusskurs der Aktie, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Thunderful auf Basis der Analyseergebnisse als "Schlecht" eingestuft.