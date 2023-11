Thunderbird Entertainment Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen mit der Anzahl der Bewegungen insgesamt vergleicht. Der Wertebereich des RSI liegt zwischen 0 und 100. Für Thunderbird Entertainment liegt der RSI bei 27,88, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 49, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher auch als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf Thunderbird Entertainment diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewerten wir die Aktie als "Gut".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Thunderbird Entertainment-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,31 USD liegt, was einen Unterschied von -29,91 Prozent zum aktuellen Schlusskurs von 1,619 USD bedeutet. Auf dieser Basis bewerten wir die Aktie als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,56 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Wichtige Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie ermöglichen. In den letzten vier Wochen konnten jedoch keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bei Thunderbird Entertainment festgestellt werden. Daher erhält die Aktie auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.