Thunderbird Entertainment Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung der Anleger eingeschätzt werden. Die Analysten haben sich die Kommentare und Befunde zu Thunderbird Entertainment auf sozialen Plattformen angesehen und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Thunderbird Entertainment in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -30,74 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 2,7 CAD mit dem aktuellen Kurs von 1,87 CAD vergleicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 2,05 CAD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -8,78 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Thunderbird Entertainment-Aktie liegt bei 47 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem RSI-Wert von 60 als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Thunderbird Entertainment nach der RSI-Bewertung.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien rund um Thunderbird Entertainment wird langfristig als mittel eingestuft, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.