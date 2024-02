Thunderbird Entertainment Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Stimmung unter den Anlegern von Thunderbird Entertainment ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden vorwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führte. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine wesentlichen Veränderungen, weshalb die Aktie als neutral bewertet wird.

Die technische Analyse ergab, dass die Aktie von Thunderbird Entertainment sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt unter dem letzten Schlusskurs liegt. Somit wird die Aktie auf dieser Basis als "schlecht" eingestuft. Darüber hinaus ist der Relative Strength Index (RSI) mit einem Wert von 91,3 als überkauft eingestuft, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Anleger-Stimmung, der Kommunikationsfrequenz, der technischen Analyse und dem RSI eine insgesamt negative Einschätzung für die Aktie von Thunderbird Entertainment.