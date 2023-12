Thunderbird Entertainment Aktie: Wer hätte das gedacht?

Bei Thunderbird Entertainment gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammengefasst erhält Thunderbird Entertainment daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Thunderbird Entertainment diskutiert. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen. Aufgrund dieser positiven Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 1,606 USD der Thunderbird Entertainment-Aktie als "Schlecht"-Signal bewertet, da er 28,3 Prozent unter dem GD200 (2,24 USD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1,59 USD auf und liefert somit ein "Neutral"-Signal. Unter dem Strich wird der Kurs der Thunderbird Entertainment-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Abschließend wird die Thunderbird Entertainment-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt erhält Thunderbird Entertainment somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Analysepunkt.