Thunderbird Entertainment Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten nun Thunderbird Entertainment anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 31,3 Punkten, was bedeutet, dass die Thunderbird Entertainment-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25, der bei 47,03 liegt, zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Thunderbird Entertainment also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Thunderbird Entertainment in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, weshalb die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit ergibt sich für den Punkt Anleger-Stimmung eine "Gute" Einschätzung.

Des Weiteren zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie. Für die Aktie von Thunderbird Entertainment hat die Diskussionsintensität in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, weshalb sie für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb auch hier eine "Neutral"-Einstufung erfolgt. Insgesamt wird Thunderbird Entertainment also als "Neutral"-Wert betrachtet.

Schließlich betrachten wir die technische Analyse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Thunderbird Entertainment-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,19 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,711 USD, was einem Unterschied von -21,87 Prozent entspricht, und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,59 USD, und da der letzte Schlusskurs darüber liegt (+7,61 Prozent), erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt wird Thunderbird Entertainment also für die einfache Charttechnik als "Neutral" bewertet.