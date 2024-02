Thunderbird Entertainment Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Thunderbird Entertainment ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien hervorgeht. Dies ist ein weiterer wichtiger Faktor für die Bewertung der Aktie. In den letzten Tagen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das Unternehmen führte.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 2,01 USD für die Thunderbird Entertainment-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,395 USD, was einem Unterschied von -30,6 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,54 USD liegt mit einem Unterschied von -9,42 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für Thunderbird Entertainment liegt bei 41,31, was auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt mit 60 im neutralen Bereich. Insgesamt wird das Unternehmen daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild und die Stärke der Diskussion ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält Thunderbird Entertainment in den verschiedenen Kategorien insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.