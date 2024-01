Thunder Mountain Gold Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Der Bergbauunternehmen Thunder Mountain Gold schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Mit einem Unterschied von 8342,36 Prozentpunkten wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Thunder Mountain Gold zeigt die Analyse, dass die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet neutral ist. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität weist eine mittlere Aktivität auf, und die Rate der Stimmungsänderung ist kaum vorhanden. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

Der Relative Strength Index (RSI) für Thunder Mountain Gold liegt bei 100, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 64,21, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht" in Bezug auf die Dynamik des Aktienkurses.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Thunder Mountain Gold bei 135,14, was über dem Branchendurchschnitt von 95,79 liegt. Dadurch wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

