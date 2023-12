Thunder Mountain Gold Aktie: Was war das denn?

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Thunder Mountain Gold. Dies bedeutet, dass weder besonders positive noch negative Tendenzen unter den Marktteilnehmern in den sozialen Medien zu beobachten waren. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, hat sich nicht wesentlich verändert und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Thunder Mountain Gold zeigt jedoch überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. Die positiven Themen rund um das Unternehmen stehen im Fokus der Diskussionen und führen daher zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments, nämlich "Gut".

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Thunder Mountain Gold anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Beide Werte liegen im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung für dieses Kriterium führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Aktienkurs von 0,06 EUR einen Abstand von -14,29 Prozent zum GD200 (0,07 EUR) aufweist, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50 hingegen, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, liegt bei 0,05 EUR, was einem Abstand von +20 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal bedeutet. Insgesamt wird der Aktienkurs von Thunder Mountain Gold als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.