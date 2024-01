Thunder Mountain Gold Aktie: So kann man sich irren!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung von Thunder Mountain Gold verwenden wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI25 für Thunder Mountain Gold liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 53,85, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie aktuell bei 0,07 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,04 USD lag und somit einen Abstand von -42,86 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 0,05 USD weist die Aktie mit einer Differenz von -20 Prozent ein "Schlecht"-Signal auf. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Thunder Mountain Gold in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, ergibt sich ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 135 für Thunder Mountain Gold, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 94,47) eine Überbewertung um ca. 43 Prozent darstellt. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.