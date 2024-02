Thunder Energies Aktie: Das gab es noch nie!

Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung der Anleger eingeschätzt werden. Die Analysten von Thunder Energies haben sich die Kommentare und Meinungen in den sozialen Medien angesehen und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Thunder Energies diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum betrachtet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktivität der Aktie durchschnittlich war, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Thunder Energies in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume. Für Thunder Energies ergibt sich ein RSI7-Wert von 27,34, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein RSI25-Wert von 36,73, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Thunder Energies derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der Kurs der Aktie liegt um -12,5 Prozent unter dem GD200 (gleitender Durchschnittskurs über 200 Tage) von 0,08 USD. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 (gleitender Durchschnittskurs über 50 Tage) bei 0,05 USD, was einer Abweichung von +40 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Thunder Energies.