Thunder Energies Aktie: In Lauerstellung

In den letzten 200 Handelstagen hat sich der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie von Thunder Energies auf 0,09 USD beliefen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,0705 USD, was einem Unterschied von -21,67 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft analysiert. Der aktuelle 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,07 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (+0,71 Prozent). Somit erhält die Aktie von Thunder Energies auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz um die Aktie, wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet betrachtet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Thunder Energies zeigt eine mittlere Aktivität bezüglich der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Thunder Energies war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Thunder Energies eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Thunder Energies eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für Thunder Energies liegt derzeit bei 55,73, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie eine "Neutral"-Einstufung. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ebenfalls ein Wert von 55, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus ergibt sich insgesamt eine Einstufung des RSI als "Neutral".

