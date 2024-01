Thunder Energies Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt, dass es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien war überwiegend positiv, was zu einer guten Einschätzung der Aktie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Der gleitende Durchschnittskurs der Thunder Energies liegt bei 0,09 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,0262 USD liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aufgrund des großen Abstands zum GD200 und GD50.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Thunder Energies-Aktie.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Bewertung für die Thunder Energies-Aktie basierend auf der Analyse von Sentiment, Buzz und technischen Indikatoren.