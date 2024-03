Thule AB Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier zum aktuellen Zeitpunkt "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er misst die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI ist ein beliebter Indikator der technischen Analyse im Finanzmarkt. In Bezug auf Thule wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch für einen Zeitraum von 25 Tagen bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 94,61 Punkten, was darauf hinweist, dass die Thule-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 47,51, was darauf hindeutet, dass Thule weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse.

Die Stimmung unter den Anlegern zu Thule in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass in den Diskussionen in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Aktivität im Netz aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Thule derzeit +0,34 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Distanz zum gleitenden Durchschnitt mit -4,45 Prozent bewertet, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich daher für Thule in verschiedenen Bewertungskategorien eine Einschätzung als "Neutral".