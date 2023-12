Thule AB Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die technische Analyse der Thule-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 280,95 SEK verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 270,1 SEK, was einem Abstand von -3,86 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 266,46 SEK angenommen, was einer Differenz von +1,37 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung von "Neutral" auf Basis der beiden Zeiträume.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, wodurch die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten erfolgen, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Thule-Aktie liegt bei 37, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (56,06) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ebenfalls mit "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Rating für die Thule-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien und dem Relative Strength Index.