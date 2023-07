Thüringens CDU-Chef sieht Parallelen zwischen AfD und Grünen

ERFURT (dts Nachrichtenagentur) - Thüringens CDU-Chef Mario Voigt sieht Parallelen zwischen der AfD und den Grünen. "Sowohl die Grünen als auch die AfD sind in anderer Art und Weise Angstparteien", sagte er am Montag den Sendern RTL und ntv. "Die wollen den Leuten einreden, dass wir kurz vor dem Weltuntergang sind. So funktioniert aber eine Gesellschaft nicht."

Die Politik müsse ein optimistisches Zukunftsbild zeichnen, so Voigt. Für die CDU ergebe sich daher gerade eine Chance, vor allem weil die Ampel aktuell ein "Misstrauensvotum" in der Bevölkerung habe. Voigt sieht daher die CDU in der Verantwortung, jetzt Antworten auf die aktuelle Krisenzeit zu liefern. "Wir müssen mutig unsere eigenen Positionen besetzten", sagte er.

