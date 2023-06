Thüga-Unternehmen kooperieren bei Erzeugung, Handel und Vertrieb von dezentralem Ökostrom

München (ots) -Im Waldgebiet bei Külsheim im Main-Tauber-Kreis befindet sich die Solar-Freiflächenanlage Gickelfeld im Bau, Teil des größten deutschen Solarparks "Tauberlandpark". Mit mehr als 320.000 Solarmodulen und einer installierten Leistung von 38 MWp erstreckt sich die Anlage über eine Fläche von etwa 42 Fußballfeldern (30 Hektar) und wird jährlich rund 38.000 MWh sauberen Strom erzeugen. Damit lassen sich circa 13.000 Haushalte mit grüner Energie versorgen.Damit auch kleinere und mittlere Stadtwerke die Möglichkeit haben, den erneuerbaren Strom in ihre Portfolien zu integrieren und ihren Kunden ein Ökostrom-Produkt anzubieten, haben Unternehmen der Thüga-Gruppe gemeinsam ein finanzierungsfähiges und skalierbares PPA-Liefermodell (Power Purchase Agreement) entwickelt. An diesem richtungsweisenden Modell sind die Thüga Erneuerbare Energien als Solarpark-Betreiber, Syneco als Direktvermarkter und Prozessdienstleister sowie sechs Stadtwerke aus der Thüga-Gruppe beteiligt, die den dezentral erzeugten Ökostrom an ihre Kunden vertreiben."Mit diesem PPA-Modell können nun auch kleinere und mittlere Stadtwerke gemeinsam mit Syneco ohne großen Ressourcenaufwand als Vertragspartner gegenüber EE-Erzeugern auftreten. Somit können sie für ihre Kunden Wind- und Solarenergie z.B. aus dezentralen Anlagen in für sie passenden Größenordnungen einkaufen", erklärt Sebastian Stiefel von der Syneco Trading GmbH.Syneco wickelt als Aggregator alle zentralen Aufgaben rund um die PPAs ab. Gemeinsam mit dem Solarpark-Betreiber Thüga Erneuerbare Energien schließt Syneco einen zehnjährigen Vertrag mit Festpreisvergütung für die gesamte Strommenge sowie der Grünstromeigenschaften, beginnend ab 2024. Individuelle PPAs wurden mit den sechs Energieversorgern aus der Thüga-Gruppe über die von ihnen gewünschten Strommengen abgeschlossen, die gebündelt der erzeugten und an Syneco gelieferten Gesamtmenge des Solarparks entsprechen. Syneco übernimmt dabei für die Vertragspartner alle relevanten Dienstleistungen, von Erzeugungsprognosen und Fahrplan- und Bilanzkreismanagement bis hin zur Übermittlung der Herkunftsnachweise an die Stadtwerke und Abrechnung, sowie die Erfüllung von regulatorischen Aufgaben wie Redispatch 2.0 und REMIT.An diesem Modellprojekt sind folgende Partnerunternehmen der Thüga beteiligt: badenova AG & Co. KG, Stadtwerk Tauberfranken GmbH, Thüga Energie GmbH, Stadtwerke Wertheim GmbH, Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH, energie schwaben gmbh.Über Syneco:Syneco zählt zu den bedeutendsten Energiehandelsunternehmen in Deutschland. Unter der Dachmarke Thüga Solutions decken wir, in Zusammenarbeit mit den anderen Thüga Plusgesellschaften, die immer komplexer werdende Energiewirtschaft fast vollständig ab. Wir unterstützen kommunale und mittelständische Energieversorger bei der Energiebeschaffung und -vermarktung. Wir beschäftigen uns mit effizienten und nachhaltigen Möglichkeiten des Energiehandels, um unseren Partnern mit innovativen Softwarelösungen, Dienstleistungen und breitem Knowhow zur Seite zu stehen und liefern einen signifikanten Beitrag für die Energiewende.Unsere Software-Lösungen bieten die Möglichkeit, Prozesse der Energiebeschaffung und -vermarktung zu digitalisieren und zu automatisieren. Unser breit gefächertes Produktportfolio ermöglicht die kosteneffiziente und transparente Abwicklung des Handels von Strom, Gas und CO2, sowie den zugehörigen energielogistischen Prozessen und dem Risikomanagement. Auch die Produkte rund um erneuerbare Energien gehören zu unserem Portfolio. Gemeinsam mit unseren Partnern entwickeln wir unsere Produkte zur Automatisierung der Beschaffung und Vermarktung stetig weiter und passen uns so Marktveränderungen frühzeitig an. www.syneco.netPressekontakt:Dr. Detlef Hugdetlef.hug@thuega.deTel. +49 (0) 89-38197-1222Original-Content von: Thüga AG, übermittelt durch news aktuell