Thryv Holdings Aktie: Das gab es noch nie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Thryv-Aktie hat der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 22, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 42,96, was darauf hindeutet, dass Thryv weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Thryv.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Thryv derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 200 Tage liegt bei 21,66 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie (19,51 USD) um -9,93 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf der anderen Seite ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 18,46 USD, was einer Abweichung von +5,69 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. Während sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verschlechterte, wurde das Unternehmen dennoch mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Stimmung und einem "Gut"-Rating für das Diskussionsniveau, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für die Thryv-Aktie führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Thryv insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist, basierend auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die durchschnittliche Kursprognose von 37 USD ergibt ein Aufwärtspotenzial von 89,65 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung seitens der Analysten darstellt. Insgesamt erhält Thryv somit eine "Gut"-Bewertung.