Thryv Holdings Aktie: Wohin geht die Reise?

In den letzten vier Wochen gab es bei Thryv keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, was zu einer neutralen Bewertung führt. Jedoch wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer guten Bewertung auf dieser Ebene führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, basierend auf den Auswertungen der vergangenen beiden Wochen. Negative Themen dominierten die Diskussionen, was zu einer schlechten Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Thryv-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 21,61 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 18,98 USD weicht somit um -12,17 Prozent ab, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Thryv aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung basierend auf der Stimmung, der Anleger und der technischen Analyse.