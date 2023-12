Thryv Holdings Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Bewertungen für die Thryv-Aktie sind überwiegend positiv, basierend auf den 2 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate. Beide Bewertungen wurden als "Gut" eingestuft, während es keine neutralen oder negativen Bewertungen gab. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 37 USD, was einem potenziellen Anstieg um 87,91 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 19,69 USD entspricht. Somit empfehlen die Analysten die Aktie als "Gut".

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Thryv in den sozialen Medien in den letzten beiden Wochen überwiegend negativ bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Die Gesamtstimmung der Anleger wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 21,57 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (19,69 USD) um -8,72 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf der anderen Seite liegt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage bei 18,5 USD, was einer Abweichung von +6,43 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Thryv-Aktie. Der RSI7 liegt bei 25,79, was für eine "Gut"-Empfehlung spricht, während der RSI25 bei 42,63 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt wird die Aktie auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "Gut" eingestuft.