Thryv Holdings Aktie: Was könnte noch schöner sein?

In den letzten zwölf Monaten erhielt Thryv insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" war. Aus dem letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier beträgt 37 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 89,65 Prozent entspricht. Dies basiert auf dem letzten Schlusskurs von 19,51 USD und führt zu einer "Gut"-Empfehlung für Thryv.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Thryv. Es gab drei positive und sieben negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Thryv eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der Thryv-Aktie lag in den letzten 7 Tagen bei 22, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 42,96, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigen, dass die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Thryv-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.