Thryv Holdings Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während Werte zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gelten. Der RSI der Thryv liegt bei 24,15 und wird daher als „gut“ eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 37,69 und wird als „neutral“ bewertet. Damit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von „gut“.

Die Anleger-Stimmung bei Thryv ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt negativ. Die vergangenen Äußerungen und Meinungen zeigen, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt standen. Daher wird die Einschätzung insgesamt als „schlecht“ eingestuft.

Analysten bewerten die Aktie von Thryv langfristig als „gut“, da von insgesamt 18 Analysten 2 eine positive Bewertung abgegeben haben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt wird ein Kursziel von 37 USD erwartet, was einer „guten“ Einschätzung entspricht.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Thryv-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Der aktuelle Wert beträgt 21,55 USD, während der letzte Schlusskurs bei 19,87 USD liegt, was einer negativen Differenz von -7,8 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als „schlecht“ bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein positiver Unterschied von +7,41 Prozent, und die Aktie wird daher als „gut“ eingestuft. Insgesamt erhält die Thryv-Aktie somit ein „neutral“-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.