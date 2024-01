Thryv Holdings Aktie: Einfach unglaublich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der hilft zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation festgestellt. Der RSI der Thryv-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 99, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass Thryv weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Thryv also ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Thryv eingestellt waren. Es gab sechs positive und fünf negative Tage, sowie drei Tage ohne eindeutige Richtung. Trotzdem waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, weshalb Thryv eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Diskussion über Thryv langfristig eine mittlere Aktivität aufweist und das Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" einzustufen ist, da die Rate der Stimmungsänderung negativ war.

Analysten schätzen die Aktie von Thryv langfristig als "Gut" ein. Von 18 Analystenbewertungen waren 2 positiv, keine neutral und keine negativ. Auch das Kursziel von 37 USD zeigt eine positive Erwartung von 102,96 Prozent, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhalten wir daher die Bewertung "Gut" auf Basis aller Analystenschätzungen.