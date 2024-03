Thruvision Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Thruvision-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 10,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der Thruvision-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Thruvision.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Thruvision-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,56 Prozent erzielt, was 8,35 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -7,89 Prozent, und Thruvision liegt aktuell 7,66 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht".

Die Diskussionen rund um Thruvision auf Plattformen der sozialen Medien geben ein neutrales Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher kommt die Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Thruvision sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.