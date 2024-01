Thruvision Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Thruvision-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 24,71 GBP für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 18,75 GBP, was einem Unterschied von -24,12 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 20,19 GBP liegt mit einem Unterschied von -7,13 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Thruvision-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Thruvision-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7-Wert beträgt 50, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25-Wert von 69,23 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, so war in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Thruvision zu beobachten. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Thruvision wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Thruvision-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,16 Prozent erzielt, was 9,13 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -2,77 Prozent, und Thruvision liegt aktuell 12,39 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.